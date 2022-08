Wal-mart stores : Jefferies relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies maintient sa note 'achat' sur le titre Walmart, avec un objectif de cours relevé de 150$ à 161$.



Le bureau d'analyses rapporte des progrès sur les coûts et les stocks au 2e trimestre. Malgré le rythme de l'inflation et et le changement de mix qui pèsent sur les marges, l'analyste souligne des 'signes encourageants pour les consommateurs en fin de trimestre'



Jefferies mise sur un 3e trimestre et un exercice 2023 conformes aux attentes.



En revanche, l'analyste relève son BPA 2024 de +4% à 6,67$ reflétant des marges EBIT légèrement meilleures.



