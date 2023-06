Wal-mart stores : Jefferies maintient sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies reste à l'achat sur le titre Walmart et conserve son objectif de cours de 175$.



Selon l'enquête de Jefferies, menée après des consommateurs, Walmart est ' bien positionné dans l'environnement actuel '.



' Notre enquête indique qu'ils ont l'intention de dépenser plus pour leurs besoins que pour leurs désirs et qu'ils ont une forte propension à se tourner vers les marques de distributeurs ', poursuit l'analyste.



Compte tenu de cette dynamique, Jefferies est ' de plus en plus optimistes à l'égard de Walmart, qui est le leader en termes de valeur dans le secteur de l'épicerie '.



Surtout, les investissements de Walmart ' dans la technologie et le commerce électronique et les investissements dans les prix l'ont positionné pour de futurs gains de parts de marché ', insiste l'analyste.



