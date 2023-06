Wal-mart stores : Jefferies conserve son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies maintient sa recommandation Achat et son objectif de cours de 175$ sur le titre Walmart.



'Nous sommes encouragés par les récents déploiements d'automatisation de Walmart et par ses plans d'extension pour l'avenir', explique l'analyste. 'Walmart s'attend à ce que ces nouveaux processus réduisent les coûts économiques unitaires moyens de près de 20% d'ici la fin 2026', ajoute le broker.



Les atouts 'uniques' de Walmart sont soulignés par Jefferies pour qui la stratégie de se concentrer sur l'augmentation de l'utilisation de ses magasins est 'gagnante à l'avenir, car les consommateurs privilégient de plus en plus la valeur et la commodité'



'Pour l'avenir, nous pensons que Walmart est bien positionné pour une croissance régulière du chiffre d'affaires et des améliorations encore plus importantes de la rentabilité au fur et à mesure que cette nouvelle automatisation est mise à l'échelle.'



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.