Wal-mart stores : Des changements à la direction en septembre

(CercleFinance.com) - Walmart a fait part mercredi soir de la décision de Judith McKenna, la CEO de Walmart International, de prendre sa retraite après 27 années au sein du numéro un mondial de la distribution, à partir du 11 septembre prochain.



Elle sera alors remplacée à la tête de Walmart International par Kath McLay, qui sera elle-même remplacée à son poste actuel de CEO de Sam's Club US par Chris Nicholas. Enfin, Kieran Shanahan succédera à Chris Nicholas en tant que COO de Walmart US.



Walmart précise que Judith McKenna restera au sein de l'entreprise jusqu'au 31 janvier 2024, pour assurer une transition en douceur et pour continuer à siéger aux conseils d'administration de Walmex, Flipkart et PhonePe.



