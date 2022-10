Wal-mart stores : Davantage de place pour les 'corners' Netflix

(CercleFinance.com) - Visiblement convaincu par le succès de la série 'Stranger Things', Walmart a annoncé vendredi qu'il avait décidé d'accorder davantage d'espace dans ses magasins aux 'corners' consacrés aux produits dérivés de Netflix.



Le géant américain de la grande distribution indique qu'il a prévu de déployer ces 'Netflix Hub' dans plus de 2400 points de vente, qui proposeront des disques, des tee-shirts ou des pièces à collectionner inspirés de séries à succès comme 'Squid Game' ou 'The Witcher'.



Ces marchandises seront régulièrement renouvelées, au gré des nouveautés appelées à débarquer sur la plateforme de streaming, précise Walmart, qui compte aussi commercialiser une carte d'abonnement cadeau à prix réduit.



