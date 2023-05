Wal-mart stores : Crédit Suisse réitère son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse maintient sa note Surperformance et son objectif de cours de 170$ sur le titre Walmart.



'Walmart a publié un nouveau trimestre solide, réaffirmant notre confiance dans le fait qu'il devrait rester l'un des gagnants de la vente au détail', débute l'analyste pour qui 'la myriade d'investissements stratégiques de Walmart porte ses fruits'.



Compte tenu de cette forte performance bénéficiaire au premier trimestre, Crédit Suisse relève que la société s'attend 'à ce que la croissance de l'EBIT dépasse la croissance des ventes pour l'ensemble de l'année, prévoyant une croissance des ventes nettes consolidées, à devise constante, de 3,5 % et une croissance de l'EBIT consolidé de 4,0 % à 4,5 %, à devise constante.'



Les perspectives précédentes de Walmart prévoyaient une croissance des ventes à devise constante, de 2,5 %-3,0 % et une croissance de l'EBIT de 3 %.





