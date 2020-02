Wal-mart stores : BPA sous les attentes au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Walmart annonce avoir engrangé un BPA ajusté de 1,38 dollar sur son quatrième trimestre comptable, manquant de six cents le consensus, avec un profit opérationnel en baisse de 3,7% à 5,8 milliards de dollars.



Ses revenus se sont accrus de 2,1% à 141,7 milliards de dollars, dont une hausse de 1,9% des ventes en comparable (hors carburant) pour l'enseigne Walmart aux Etats-Unis, tirée par un bond de 41% des ventes sur Internet.



Le géant de la grande distribution affiche ainsi pour l'ensemble de l'exercice écoulé un BPA ajusté de 4,93 dollars, et l'anticipe entre cinq et 5,15 dollars pour celui qui commence, avec une croissance des ventes de l'ordre de 3% hors effets de changes.



