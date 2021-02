Wal-mart stores : BPA ajusté quasi-stable au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Walmart annonce avoir engrangé un BPA ajusté quasi-stable (+1%) à 1,39 dollar sur son quatrième trimestre comptable, manquant le consensus, avec un profit opérationnel ajusté de 5,7 milliards de dollars (-3,2% hors effets de changes).



Ses revenus se sont accrus de 7,3% à 152,1 milliards, dont une hausse de 8,6% des ventes en comparable (hors carburant) pour l'enseigne Walmart aux Etats-Unis, une hausse à laquelle le commerce en ligne a contribué à hauteur d'environ 6,2 points.



Le géant de la distribution alimentaire affiche ainsi un BPA ajusté de 5,48 dollars sur l'ensemble de l'exercice écoulé, et l'anticipe 'stable ou en légère hausse, hors cessions' pour celui qui commence, avec des ventes attendues en déclin hors effets de changes.



