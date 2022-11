Wal-mart stores : BofA relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BofA a réitéré mercredi sa recommandation d'achat sur Walmart, avec un objectif de cours rehaussé de 155 à 165 dollars dans le sillage des 'solides' résultats trimestriels publiés par le distributeur américain.



L'analyste estime que l'objectif d'une croissance des ventes à périmètre comparable de 3% que le groupe s'est fixé pour le quatrième trimestre lui semble prudent dans le contexte actuel, marqué par une forte inflation.



L'intermédiaire pense en particulier que les gains de parts de marché dans l'alimentaire dans un contexte difficile pour la consommation pourraient réserver de bonnes surprises en termes de résultats.



