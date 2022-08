Wal-mart stores : Acquisition de Volt Systems

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Walmart a fait état lundi de l'acquisition de Volt Systems, une société technologique qui permet aux boutiques en ligne d'améliorer la visibilité quant à la disponibilité de leurs produits.



Les applications de Volt vont de la compilation des données au niveau des magasins à la capacité d'analyse en passant par le réassort automatique des rayons, à l'analyse prévisionnelle et à l'optimisation du catalogue.



Son offre permet aux consommateurs de bénéficier d'une stratégie multi-canal plus fluide, notamment grâce à de moindres frottements dus à l'indisponibilité de certains articles, explique Walmart.



Dans un bref communiqué, le géant américain de la distribution justifie l'opération par sa volonté de disposer de technologie innovantes lui permettant de mieux anticiper la demande de ses clients.



Les termes financiers de l'acquisition n'ont pas été dévoilés.



