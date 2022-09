Wal-mart stores : Accord de collaboration avec UnitedHealth

(CercleFinance.com) - Walmart et UnitedHealth annoncent le début d'une collaboration initiale de 10 ans, 'de grande envergure, réunissant l'expertise collective des deux sociétés pour servir des millions de personnes avec des services de santé abordables et de haute qualité'.



Cette collaboration débutera en 2023 avec 15 sites Walmart Health en Floride et en Géorgie, puis s'étendra à de nouvelles régions, desservant finalement des centaines de milliers de bénéficiaires de Medicare (système américain de couverture santé pour personnes âgées).



Optum, division d'UnitedHealth, aidera les cliniciens de Walmart Health grâce à des outils d'analyse et d'aide à la décision. L'accord pourra s'étendre à d'autres produits et services au fil du temps, ainsi qu'à des bénéficiaires de régimes commerciaux et de Medicaid.



