Waga energy : Le titre va entrer au CAC Mid & Small

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Waga Energy va faire son entrée le lundi 20 juin au sein de l'indice CAC Mid & Small à la Bourse de Paris, où il remplacera celui du cabinet conseil en stratégie Alan Allman Associates, a annoncé jeudi Euronext.



Le spécialiste de la production de biométhane, un substitut du gaz naturel, rejoindra également le CAC Small Index et le CAC All-Tradable Index, deux autres indices de références pour les petites capitalisations.



Le cours de l'action Waga Energy affiche un gain de plus de 25% depuis le début de l'année, faisant désormais ressortir une capitalisation boursière de plus de 700 millions d'euros.



L'entreprise s'était introduite à la Bourse de Paris à la fin 2021 sur la base d'une valorisation de l'ordre de 500 millions d'euros.



Créée en 2015 par des anciens cadres d'Air Liquide, Waga est à l'origine d'une technologie permettant de capter le méthane, un gaz à effet de serre très polluant émis par les décharges, et de le transformer en biométhane.



Le titre Waga Energy ne profitait pas de ces nouvelles favorables vendredi à la Bourse de Paris, où il accusait un repli de 2,5% en fin de matinée.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.