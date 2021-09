Vranken-pommery : Résultats améliorés au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Vranken-Pommery Monopole publie un résultat net part du groupe de -2,4 millions d'euros et un résultat opérationnel courant de +6,7 millions au titre des six premiers mois de 2021, contre -6,5 et +1,2 million un an auparavant.



La maison de champagne affiche un chiffre d'affaires du premier semestre 2021 de 93,3 millions d'euros, en progression de 45% par rapport à l'année précédente, et qui retrouve ainsi un niveau supérieur à celui de la même période en 2019.



Vranken-Pommery Monopole maintient son objectif prudent de croissance du chiffre d'affaires pour 2021 à +7,5% et estime que 'les actions entreprises conduiront à une amélioration de la profitabilité du groupe à moyen terme'.



