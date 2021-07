Vranken-pommery : La forte demande mondiale de champagne profite à Vranken-Pommery

(BFM Bourse) - Compte tenu du très net rebond de l'activité au premier semestre (+45% en chiffre d'affaires consolidé) et malgré les aléas climatiques, le groupe rémois rehausse -timidement- ses perspectives annuelles, visant désormais une croissance de 7,5% de ses revenus contre 5% auparavant.

Le point d'activité semestriel du spécialiste champenois des bulles Vranken-Pommery euphorise les investisseurs ce vendredi matin. Le groupe fondé par l'homme d'affaires belge Paul-François Vranken en 1976 a de fait dévoilé une croissance de 45% sur un an de son chiffre d'affaires consolidé au premier semestre 2021, à 93,3 millions d'euros, "un niveau comparable à celui établi au 1er semestre 2018 (94,8 millions d'euros, NDLR) notamment grâce à un effet mix-prix favorable" souligne Vranken. Il ressort également supérieur à celui enregistré en 2019, à 87 millions d'euros.

"Après des mois de confinement, la reprise des ventes de nos champagnes est forte, notamment pour Pommery & Greno pour lequel la demande est particulièrement soutenue dans tous les pays, de l’Amérique du Nord à l’Australie comme dans tous les pays d’Europe. De son côté, Champagne Vranken connaît des ventes records sur le marché belge" détaille le groupe.

Deuxième plus grand groupe de champagne derrière LVMH

Son portefeuille de marques, qui en fait le 2e plus grand groupe de champagne derrière LVMH, comprend donc les Champagnes Vranken, Pommery & Greno, mais aussi Heidsieck & Co Monopole, Charles Lafitte, et Bissinger & Co. Le groupe est par ailleurs présent sur la gamme des portos (avec les marques Rozes et Sao Pédro) ainsi que sur les vins, au Portugal (Douro Terras do Grifo), en Provence (Château La Gordonne) et en Camargue notamment (Domaine Royal de Jarras et Pink Flamingo). Ce sont néanmoins les ventes de champagne qui tirent les revenus du groupe, celles-ci ayant représenté 81,5% du total à 76,1 millions d'euros (+50%).

"Tous les marchés du groupe progressent sans exception tant en volume qu’en mix. Le chiffre d’affaires France renoue avec une croissance de +20%, et l’export, qui représente désormais 64% de l’activité, est en hausse de +68%" précise Vranken-Pommery.

Pas épargné par les aléas climatique

Cette excellente dynamique à l'international se justifie, selon le groupe, par sa présence locale partout dans le monde via ses 9 filiales (Royaume-Uni, Belgique, Italie, Allemagne + Autriche, Portugal, Suisse, USA + Canada, Australie et Japon) qui lui assure une présence commerciale dans plus de 100 pays, ce qui a "permis un redémarrage rapide de l’activité au plus près des clients sans être contraint par les limites de déplacements".

Le groupe n'a en revanche pas été épargné par les aléas climatiques, et explique que "les gelées de printemps et les poussées de mildiou auront un impact fort sur les rendements en Champagne". Si la vendange s'annonce donc "faible", elle devrait "heureusement être compensée par le déblocage des vins de réserve" souligne Vranken-Pommery. Les gelées ont également touché les vignobles camarguais du groupe, qui devraient connaître une vendange inférieure à celle de 2020. L'occurrence de ces aléas explique la prudente révision à la hausse opérée par le groupe, qui vise désormais une croissance annuelle de son chiffre d'affaires consolidé de 7,5% en 2021 contre +5% auparavant.

Celui-ci est toutefois bien accueilli par les marchés puisqu'il se traduit par un gain du 2,3% pour le titre Vranken-Pommery à 10h45, à 17,7 euros. Il porte ainsi son rebond à plus de 20% depuis le début de l'année - mais affiche toujours des performance négatives sur 3 ans (-24,3%) et plus encore sur 10 ans (-48,7%). La valorisation du groupe ressort à près de 160 millions d'euros.

