Volkswagen : Volkswagen maintient ses prévisions, résiste aux difficultés d'approvisionnement

FRANCFORT (Reuters) - Volkswagen, premier constructeur automobile européen, a maintenu mercredi ses prévisions pour l'année en cours, la solidité de son réseau mondial de production lui ayant permis de surmonter les perturbations de la chaîne d'approvisionnement causées par la guerre en Ukraine et la pandémie de coronavirus.

Les constructeurs automobiles mondiaux, comme de nombreux secteurs industriels, sont confrontés à une pénurie de composants clés à la suite des confinements liés au COVID-19 et à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce qui aggrave la pénurie actuelle de semi-conducteurs.

Volkswagen a déclaré continuer de s'attendre à une hausse des ventes de 8% à 13% et à une marge bénéficiaire d'exploitation de 7,0% à 8,5% en 2022, se disant confiant dans l'efficacité de son réseau mondial qui lui permet d'acheminer les pièces vers les régions et les marques qui en ont le plus besoin.

"En tant qu'entreprise véritablement mondiale, nous disposons de capacités de production étendues sur tous les principaux marchés de croissance et de vente dans le monde", a déclaré le directeur général Herbert Diess dans un communiqué.

"L'implantation mondiale de Volkswagen nous a permis d'atténuer bon nombre des effets négatifs que nous observons actuellement."

Il a tout de même pointé du doigt les incertitudes liées au conflit en Ukraine et à la pandémie, ajoutant que l'entreprise ne pouvait actuellement pas prévoir tout l'impact qu'une détérioration de la situation aurait sur ses activités.

Volkswagen, qui pourrait coter sa division de luxe Porsche AG dans le cadre d'une introduction partielle en bourse plus tard dans l'année, a déclaré s'attendre à ce que l'approvisionnement en puces s'améliore au second semestre de l'année.

Le chiffre d'affaires du constructeur allemand a totalisé 62,7 milliards d'euros pour les trois premiers mois de l'année, soit une hausse de 0,6% en glissement annuel.

(Reportage Christoph Steitz et Jan Schwartz, version française Lou Phily, édité par Jean-Michel Bélot)

