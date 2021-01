Virbac : Quasi-stabilité du CA annuel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Virbac affiche sur l'ensemble de l'année 2020, un chiffre d'affaires de 934,2 millions d'euros, en hausse de +1,8% hors Sentinel (-0,4% à taux de change et périmètre réels). Hors impact défavorable des taux de change, il a progressé de +5,7% hors Sentinel.



Le groupe de santé animale confirme que son ratio de 'résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions' sur chiffre d'affaires devrait se situer autour de 14% à taux de change constants et à périmètre réel en 2020.



En 2021, il anticipe une croissance du CA à taux et périmètre constants entre 3% et 5% (0% et 2% à taux constants et périmètre réel), ainsi qu'un ratio de 'ROC avant amortissement des actifs issus d'acquisitions' sur CA entre 10% et 12% à taux de change constants.



