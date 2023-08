Virbac : Prévoit de racheter 100 000 de ses actions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Virbac annonce son intention de racheter 100 000 de ses propres actions (soit moins de 1,25% du capital) avec l'objectif de réduire le capital de la société par annulation des titres achetés.



Le conseil d'administration de Virbac nommera un prestataire de services d'investissement afin de mettre en oeuvre le programme de rachat d'actions, en vue d'une réduction du capital, tel qu'autorisé par l'assemblée générale et selon la délégation consentie par cette assemblée générale. La durée de ce mandat expirera au 30 septembre 2024.



Les termes du mandat porteront sur un volume maximum de 100 000 actions Virbac pour un prix unitaire d'achat n'excédant pas 270E et un volume total de rachat n'excédant donc pas 27 000 000E.







Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.