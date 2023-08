Virbac : Plombé par une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Virbac fait figure de lanterne rouge du SBF120 avec un recul de près de 4%, plombé par une dégradation de recommandation chez Stifel de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours ramené de 342 à 293 euros sur le titre du groupe de santé animale.



Le broker indique avoir réduit ses estimations 2023-24 pour les revenus et les BPA, pointant notamment une 'combinaison de moindres volumes et de forte inflation qui devrait mettre les marges sous pression sur le premier semestre'.



