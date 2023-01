Virbac : Oddo rehausse sa cible après un point d'activité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Virbac avec un objectif de cours rehaussé de 250 à 293 euros, au lendemain de la publication par le groupe de santé animale d'un chiffre d'affaires annuel supérieur aux attentes.



'Virbac a bénéficié de commandes de distributeurs, par anticipation des hausses de prix catalogue effective au 1er janvier 2023. Au final, le CA est un peu au-dessus de la guidance de +9,6% contre une guidance à +6% et 9% à taux de changes constants', précise l'analyste.



'Compte tenu de l'avance sur la guidance 2022, on peut déduire que la marge opérationnelle guidée et comprise entre 14% et 15% sera atteinte. Le consensus pourrait bien revoir son estimation de ROC 2022 de 3/4%', ajoute Oddo qui relève ses projections.



