Virbac : Les perspectives pour 2023 déçoivent, repli du titre

(CercleFinance.com) - Virbac a dévoilé lundi des prévisions pour 2023 jugées décevantes par les investisseurs, même si le spécialiste de la santé animale justifie ces perspectives par un effort accru en matière de R&D.



Le laboratoire vétérinaire a annoncé ce matin qu'il visait un ratio entre Ebit ajusté et chiffre d'affaires appelé à 'se consolider' entre 13% et 14% à taux de change constants l'an prochain.



Dans son communiqué, le groupe souligne que cette dégradation en vue de son ratio d'Ebit ajusté pour 2023 est principalement le résultat de l'accélération de ses investissements en R&D.



Virbac explique avoir pris la décision de continuer d'accélérer en 2023 sur deux dimensions clés, à savoir la R&D et les investissements, qui devraient représenter environ 8,5% de son chiffre d'affaires l'an prochain.



En parallèle et afin de préparer l'avenir, le laboratoire prévoit de porter ses investissements à environ 100 millions d'euros lors de l'exercice 2023.



A moyen terme, son objectif d'atteindre 20% de ratio d'Ebit ajusté d'ici 2025-2030 reste toutefois inchangé.



Au niveau de l'activité, le groupe dit anticiper une croissance de son chiffre d'affaires à taux et périmètre constants attendue dans une fourchette comprise entre 4% et 6% en 2023.



Suite à ces annonces, le titre affichait l'une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120 lundi matin avec un repli de 0,9%, après avoir perdu 2,8% en tout début de séance.



