Virbac : Le chiffre d'affaires annuel progresse de 18,4%

(CercleFinance.com) - Virbac présente ce soir un chiffre d'affaires de 246,4 ME au titre du 4e trimestre, soit une progression de 10,1% à change et périmètre constants par rapport à la même période un an plus tôt.



Le chiffre d'affaires annuel ressort quant à lui à 1064,1 ME, soit une hausse de 18,4% à change et périmètre constants par rapport au précédent exercice.



' Toutes les zones sont en croissance organique à deux chiffres sur l'année, reflet de la dynamique du secteur et d'une très belle exécution de notre plan stratégique porté par l'engagement constant de nos équipes ', souligne Virbac.



Pour 2022, la société anticipe une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants comprise entre 5% et 8%.





