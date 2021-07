Virbac : Jefferies remonte son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Virbac et remonte son objectif de cours de 260 à 405 euros, estimant que 'après de solides revenus au premier semestre, Virbac pourrait à nouveau augmenter ses prévisions au cours du second semestre'.



Le broker souligne que le titre se négocie avec une décote d'environ 30% par rapport à la moyenne de ses pairs en santé animale, et pense qu'une croissance à court terme supérieure à la moyenne pourrait voir cette décote se réduire.



'Une base de coûts bien investie devrait se traduire par un niveau élevé de levier opérationnel, les États-Unis étant un moteur clé de l'amélioration des marges', ajoute Jefferies, qui augmente ses attentes de BPA de 16-41% sur la période 2021-24.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.