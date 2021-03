Virbac : Jefferies relève son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies relève son conseil sur Virbac de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 220 à 260 euros, estimant que le consensus 'manque de solides fondamentaux dans l'activité animaux de compagnie' pour le groupe français de santé animale.



Il remonte ses estimations de BPA de 20 à 30% pour refléter une croissance plus forte en animaux de compagnie et considère que la valorisation actuelle à 12 fois l'EBITDA attendu pour 2021 implique une décote trop large par rapport à la moyenne des pairs (18 fois).



Par opposition à Virbac, le broker dégrade son conseil sur son pair Dechra à 'conserver', avec un objectif de cours ramené à 3740 pence, soulignant qu'il 'se négocie maintenant à des niveaux records et proches de Zoetis'.



