Virbac : Jefferies réitère son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Jefferies maintient sa recommandation Achat et son objectif de cours de 450E sur le titre Virbac.



' Suite à la forte performance du chiffre d'affaires au premier semestre, la marge EBIT de Virbac a été soutenue par le développement du chiffre d'affaires malgré l'impact négatif des vents contraires inflationnistes, un rebond des dépenses commerciales et des dépenses de R&D pour soutenir la croissance future ', souligne l'analyste.



Jefferies note que Virbac a maintenu ses prévisions pour l'exercice 22, à savoir une croissance du chiffre d'affaires de 5 à 10% et une marge d'EBITA d'environ 15%.



' Toutefois, Virbac a réduit ses prévisions de désendettement à 30 millions d'euros, hors dividendes (contre 60 millions d'euros auparavant) en raison de l'augmentation de son fonds de roulement pour soutenir la croissance et de la décision de la direction d'augmenter les stocks de sécurité ' termine l'analyste.



