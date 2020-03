Virbac : Hausse du résultat net pdg en 2019

(CercleFinance.com) - Virbac annonce ce lundi soir un résultat net part du groupe de +50,1 millions d'euros en 2019, en hausse par rapport aux 20,1 millions en 2018.



Le résultat net courant (résultat net consolidé retraité des charges et produits non récurrents et de l'impôt non courant) s'est quant à lui établi à 63,4 millions d'euros, en hausse de +101,5% par rapport à 2018.



Parmi les autres indicateurs, le bénéfice opérationnel courant s'est amélioré de +47,1% pour s'afficher à 107,4 millions d'euros, et le chiffre d'affaires a augmenté de 8% à 938,3 millions.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur VIRBAC en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok