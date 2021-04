Virbac : Entouré après son point d'activité trimestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Virbac s'envole de 14% et caracole en tête du SBF120, entouré pour l'annonce d'une très forte croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre 2021 à +22,6% à taux de change et périmètre comparables (+12,3% en données publiées, à 266,5 millions).



Le laboratoire explique que sa croissance a été portée par 'le dynamisme du marché de la santé animale (augmentation des visites chez le vétérinaire), à l'exception du Chili, et la très belle exécution de sa stratégie sur toutes les zones géographiques'.



Virbac relève sa perspective annuelle, anticipant une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants entre 6% et 10%, ainsi qu'un ratio ROC 'avant amortissement des actifs issus d'acquisitions' sur CA entre 12% et 14% à taux de change constants.



