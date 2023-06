Virbac : Cyberattaque la semaine dernière

(CercleFinance.com) - Virbac a indiqué mardi soir avoir fait l'objet d'une cyberattaque dans la nuit du 19 au 20 juin sur plusieurs de ses sites dans le monde, et avoir immédiatement pris des mesures pour la circonscrire dès qu'il en a eu connaissance.



Le groupe de santé animale ajoute avoir parallèlement mis en place une cellule de crise incluant des experts dédiés à la cybersécurité afin d'évaluer les impacts sur ses systèmes et organiser les opérations de remédiation.



'Compte tenu de cette attaque, nous faisons face actuellement à un ralentissement ou une interruption temporaire de certains de nos services. Nos équipes sont pleinement mobilisées sur ce sujet et votre contact habituel se tient à votre disposition', poursuit-il.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel