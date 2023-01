Virbac : Chiffre d'affaires en hausse de 9,6% en 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Virbac annonce un chiffre d'affaires de 294,9 ME au 4e trimestre, en progression de +15,9% à parités constantes, par rapport à la même période de 2021.



Le chiffre d'affaires annuel ressort ainsi à 1 216,1 ME en hausse de 9,6% à taux de change constants.



'L'exceptionnelle performance du dernier trimestre, inattendue sur un marché en fort ralentissement, nous permet de légèrement dépasser le haut de notre fourchette de chiffre d'affaires en 2022', indique la société.



Pour 2023, vise un ratio de ' résultat opérationnel courant, avant amortissement des actifs issus des acquisitions ' sur 'chiffre d'affaires ' qui devrait se situer entre 13% et 14% à taux de change constants, avec une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants attendue entre 4% et 6%.



