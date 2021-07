Virbac : A relevé ses perspectives annuelles

(CercleFinance.com) - Le groupe vise désormais une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants comprise entre 10% et 14% (soit entre 7% et 11% à taux constants et périmètre réel).



La direction s'attend également à un ratio de 'résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions' sur 'chiffre d'affaires' qui devrait se situer autour de 15% à taux de change constants.



Par ailleurs, le groupe s'attend à un impact défavorable des changes sur le chiffre d'affaires d'environ 13 millions d'euros lié à la dépréciation des devises.



