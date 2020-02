Vilmorin & cie : Confirmation des objectifs pour l'exercice

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Vilmorin confirme ce mercredi, en marge de ses résultats semestriels, ses objectifs pour l'exercice 2019/2020, avec notamment une progression du chiffre d'affaires consolidé de 2% à 3% à données comparables, et à un taux de marge opérationnelle courante d'au moins 8%.



Sur le premier semestre de son exercice, Vilmorin annonce un chiffre d'affaires de 490,8 millions d'euros, en hausse de +6,6% à données courantes et de +2,5% à données comparables. Le résultat net est pour sa part de -63,4 millions d'euros, contre -39,6 millions d'euros pour la même période de l'exercice précédent.



'En moyenne, le chiffre d'affaires du premier semestre ne représente globalement qu'environ un tiers des ventes annuelles de Vilmorin & Cie. Compte tenu de cette forte saisonnalité, les comptes consolidés du premier semestre affichent traditionnellement des résultats fortement négatifs', rappelle cependant le groupe.



