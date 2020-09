Viel et compagnie : Hausse de moitié du résultat net semestriel

(CercleFinance.com) - Viel & Cie publie au titre du premier semestre 2020 un résultat net part du groupe en hausse de 50,5% à 37,2 millions d'euros et un résultat d'exploitation consolidé en croissance de 60,4% à 58,1 millions.



Le chiffre d'affaires consolidé des filiales opérationnelles s'élève à 505,5 millions d'euros, en hausse de 16,1% (+15% à cours de change constants), 'dans un contexte de crise sanitaire sans précédent ayant entraîné une forte volatilité sur les marchés'.



Viel & Cie ajoute que sa filiale Compagnie Financière Tradition a constaté un ralentissement de son activité au cours de l'été mais entend poursuivre sa stratégie de croissance, et que sa filiale Bourse Direct accélèrera le développement de son pôle épargne.



