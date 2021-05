Videlio : Projet d'OPAS déposé auprès de l'AMF

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Kepler Cheuvreux, agissant pour le compte de la SAS Crozaloc, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Videlio, projet qui a été annoncé le 29 janvier dernier.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 2,60 euros (coupon attaché) les actions émises non détenues par lui et Theia Holding (hors actions autodétenues), soit un maximum de 2.265.626 actions, soit 8,68% du capital et 6,19% des droits de vote.



Il demandera, à l'issue de l'offre publique, dans la mesure où les conditions en sont d'ores et déjà remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions Videlio non présentées à l'offre au prix de 2,60 euros (coupon attaché) par action.



