Videlio : L'OPAS démarre ce vendredi

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Videlio au prix unitaire de 2,60 euros (coupon attaché), déposée par Kepler Cheuvreux pour le compte de la SAS Crozaloc, sera ouverte du 25 juin au 8 juillet inclus.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des actions émises non détenues par lui et Theia Holding (à l'exclusion des actions auto-détenues), soit un maximum de 2.265.626 actions, représentant 8,68% du capital et 5,48% des droits de vote.



