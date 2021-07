Vicat : Résultat net pdg semestriel en hausse de 256%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vicat présente un chiffre d'affaires consolidé de 1560 ME au titre du premier semestre, soit une hausse de 26,2% à périmètre et taux de change constants par rapport au premier semestre 2020.



Dans le même temps, l'EBITDA du cimentier a progressé de 48,3% à périmètre et taux de change constants, pour s'établir à 300 ME. L'EBIT affiche quant à lui une progression de 137,4%, à 171 ME.



Vicat enregistre un résultat net part du groupe de 94 ME au premier semestre, contre 27 ME un an plut tôt, soit une hausse de 256% à périmètre et taux de change constants.



Pour 2021, les investissements industriels sont attendus en hausse par rapport à 2020 et devraient s'établir autour de 385 ME.



Vicat s'attend à une progression de son EBITDA sur l'ensemble de l'exercice, même si cette attente est 'susceptible d'être modifiée au cours de l'exercice en fonction de l'évolution de la pandémie'.



