Vicat : Croissance organique de 22% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Vicat affiche pour le premier trimestre 2021, un chiffre d'affaires de 707 millions d'euros, en progression de 14,9% en base publiée et de 22,1% à périmètre et change constants par rapport à la même période de 2020.



Le groupe de matériaux de construction explique avoir bénéficié d'une base de comparaison particulièrement favorable compte tenu de la crise sanitaire, mais sa performance est supérieure à celle du premier trimestre 2019, sur l'ensemble des zones.



En termes de perspectives pour 2021, Vicat déclare s'attendre à une solide progression de l'EBITDA sur le premier semestre et à une progression de son EBITDA à périmètre et change constants sur l'ensemble de l'exercice.



