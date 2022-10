Vicat : Barclays reste à surpondérer, ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur Vicat avec un objectif de cours ajusté de 29 à 27 euros, dans une note plus générale portant sur certains fournisseurs européens de matériaux de construction.



'Nous attendons des progrès supplémentaires dans les prix, mais le trimestre doit montrer un déclin plus franc des volumes, en particulier en Europe', prévient le broker au niveau du secteur, Barclays réaffirmant sa préférence relative pour CRH.



