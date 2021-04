Verizon communications : Va déployer ses équipements pour la bande C

(CercleFinance.com) - Verizon annonce la signature d'accords avec Crown Castle et SBA, deux sociétés hébergeant déjà ses équipements d'infrastructure, afin d'accueillir les nouveaux équipements en bande C de Verizon.



La société a en effet obtenu une moyenne de 161 MHz de spectre en bande C à l'échelle des Etats-Unis et compte lancer son service 5G Ultra Wideband ainsi qu'un service haut débit sans fil fixe sur ce spectre nouvellement acquis.



Les accords signés avec les deux entreprises prévoient notamment la standardisation et la réduction des formulaires et la réduction des examens juridiques, permettant aux équipes d'ingénierie de Verizon d'accélérer le déploiement des équipements en bande C.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

