Verizon communications : Une performance record avec l'avènement de la 5G

(CercleFinance.com) - Verizon a fait état mercredi d'une performance 'record' au titre de son deuxième trimestre, grâce à une croissance marquée du nombre de nouveaux abonnés attirés par la 5G.



Dans la téléphonie mobile, l'opérateur américain a gagné 528.000 nouveaux abonnés nets sur le trimestre, dont 275.000 ont bénéficié d'un nouveau téléphone, ce qui porte à 121,3 millions le nombre de ses abonnés.



Au niveau financier, le trimestre s'est soldé par un bénéfice net de 5,9 milliards de dollars, soit 1,40 dollar par action, contre un profit net de 4,8 milliards (1,13 dollar/action) un an auparavant.



En données ajustées, le bénéfice net ressort à 1,37 dollar l'action, un résultat supérieur de huit cents aux attentes des analystes.



Sa marge d'exploitation (Ebitda) a néanmoins reculé à 44,3% contre 47% un an plus tôt, un repli que le groupe explique par les coûts liés à l'activation de nouveaux comptes.



Le chiffre d'affaires s'est établi à 33,8 milliards de dollars, soit une croissance de 10,9% d'une année sur l'autre. A titre de comparaison, les analystes prévoyaient en moyenne un chiffre d'affaires de 32,7 milliards.



Verizon a précisé que le taux de désabonnements de ses clients mobiles avait atteint 0,65% au cours des trois derniers mois, un plus bas historique.



Après cette publication, l'action Verizon gagnait 1,8% dans les transactions en avant-Bourse.



