Verizon communications : Travaille avec Honda sur les véhicules autonomes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Verizon et Honda cherchent à développer une technologie de sécurité connectée pour les véhicules autonomes, en utilisant la 5G et l'informatique mobile de bord (MEC) ainsi que la technologie Safe Swarm développée par Honda pour réduire les collisions.



Les plateformes 5G et MEC de Verizon s'appuient sur le cloud du véhicule avec une faible latence et une bande passante massive améliorant la vitesse de transmission des informations entre les conducteurs, les autres voitures, les feux de signalisation et les piétons.



Par ailleurs, la technologie Safe Swarm de Honda permet aux véhicules de communiquer de partager avec les autres usagers des informations clés telles que l'emplacement, la vitesse et les données des capteurs du véhicule. Cependant, elle nécessite d'équiper chaque véhicule de capacités d'intelligence artificielle (IA) embarquées.



Désormais, l'utilisation de la 5G permet de déplacer les capacités de l'IA du véhicule vers le MEC, réduisant ainsi le besoin d'IA à bord de chaque véhicule, indique Verizon.



'Bien que la recherche soit préliminaire et ne soit pas conçue comme une fonctionnalité du produit pour le moment, la communication de véhicule compatible 5G et MEC ont le potentiel d'améliorer la sécurité pour tous ceux qui partagent la route ', assure Ehsan Moradi Pari, responsable du groupe de recherche chez Honda's Advanced Technology.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.