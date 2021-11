Verizon communications : Partenariat stratégique avec Visionable

(CercleFinance.com) - Verizon indique que sa division Verizon Business et Visionable, spécialiste des technologies de la santé basée au Royaume-Uni, ont uni leurs forces dans le cadre de la prochaine génération de soins de santé.



Le partenariat stratégique réunira l'infrastructure réseau sécurisée étendue de Verizon et la plate-forme de collaboration numérique unique et brevetée de nouvelle génération de Visionable. L'idée des deux partenaires est de former une infrastructure sécurisée unique qui permettra aux professionnels de la santé d'accéder aux données, de collaborer et de partager des ressources.



Le partenariat se concentrera sur les régions APAC et EMEA sous la bannière de 'Care Everywhere'.



En outre, Verizon indique que les deux sociétés lanceront un centre de soins de santé au Royaume-Uni, dont l'ouverture est prévue en 2022.





