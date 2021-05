Verizon communications : La technologie 5G au service des artistes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Verizon, Capitol Music Group (CMG) et Motown Records annoncent le lancement conjoint d'un nouveau programme, Emerging Tech & Emerging Artist.



Cette initiative permettra d'associer trois artistes de CMG et de la Motown a des nouvelles technologies de production reposant notamment sur la 5G.



Situé à Los Angeles, le laboratoire 5G de Verizon offre aussi bien des outils d'enregistrement que des suites d'outils de production en réalité augmentée.



Dans ce cadre, une expérience de concert immersif en réalité virtuelle a été réalisée avec TheHxliday, artiste de la Motown, en 4k avec un flux en direct à 180 degrés.



Verizon assure que la 5G a permis d'enregistrer et diffuser la performance de l'artiste 'sans perte visuelle, éliminant presque les effets secondaires de la compression d'image visibles à l'oeil nu'.



Le résultat sera diffusé le 14 mai.



