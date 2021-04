Verizon communications : La couverture de la 5G aux Etats-Unis s'étend

(CercleFinance.com) - Verizon a annoncé mardi qu'il allait étendre la couverture de son réseau 5G aux Etats-Unis en proposant dès cette semaine sa technologie de cinquième génération dans les villes de La Nouvelle Orléans, Fresno, Riverside et San Antonio.



Son service de 5G à la maison, qui propose un Internet à ultra haut débit au domicile des utilisateurs, va quant à lui prochainement arriver à Riverside (Californie) avant de débarquer à Memphis et San Antonio le mois prochain.



Afin d'inciter ses clients à passer à l'Internet de nouvelle génération, l'opérateur américain offre aux abonnés souscrivant un nouvel abonnement un ordinateur portable Samsung Chromebook 4.



Verizon facture son abonnement 5G entre 50 et 70 dollars par mois, en fonctions des options retenues.



