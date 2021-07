Verizon communications : L'UE autorise l'acquisition par Apollo Management

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle exclusif de Verizon Media Group, composé de Verizon Media Netherlands (Pays-Bas) et de Oath (États-Unis), par Apollo Management (États-Unis).



Verizon Media Group comprend diverses marques de médias et de technologies au service des consommateurs et des entreprises. Apollo Management est un fonds d'investissement qui investit dans des entreprises actives dans divers secteurs, notamment l'éducation, l'assurance et les services financiers.



La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu des chevauchements horizontaux et des liens verticaux très limités entre les activités des entreprises.



