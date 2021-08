Verizon communications : Développe sa solution SDI, avec Equinix

(CercleFinance.com) - Verizon Business étend sa solution d'interconnexion définie par logiciel (SDI), permettant ainsi aux entreprises mondiales et aux clients du secteur public de connecter leurs services de réseau privé MPLS et Ethernet à des centaines de fournisseurs d'infrastructures et de services cloud, grâce à une connexion automatisée.



Avec son partenaire Equinix, spécialiste des infrastructures numériques, Verizon a constaté l'évolution de la demande et a cherché à adapter sa réponse afin de s'adapter aux nouveaux besoins mondiaux.



Désormais, les clients peuvent obtenir une activation rapide des services réseau, des coûts d'accès réduits et une agilité réseau accrue, assure Verizon, ajoutant que cette solution SDI s'inscrit dans le cadre du développement de la stratégie Verizon Business Network-as-a-Service (NaaS).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel