Verizon communications : Contrat avec FM Logistics

(CercleFinance.com) - Verizon Business, filiale de services aux entreprises de Verizon, annonce avoir été choisi par FM Logistic, acteur mondial de la logistique omnicanale qui emploie plus de 27.200 personnes, pour transformer son infrastructure réseau mondiale.



'Avec l'essor de l'e-commerce, la demande en services logistiques intégrés et fiables ne cesse d'augmenter. Grâce à ce réseau hyper-dimensionné, FM Logistic pourra non seulement répondre aux attentes de ses clients, mais surtout les dépasser', explique-t-elle.



Le réseau SD WAN sécurisé sera déployé en France et dans les 13 autres pays où FM Logistic est implanté. Il bénéficiera de gains d'agilité et de performance, tout en tirant parti de l'explosion des données allant de pair avec le tout numérique.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel