Verizon communications : Cession de Verizon Media à des fonds d'Apollo

(CercleFinance.com) - Verizon annonce un accord par lequel des fonds gérés par des filiales d'Apollo Global Management vont acquérir, moyennant cinq milliards de dollars, Verizon Media qui comprend notamment les marques emblématiques Yahoo et AOL.



Le géant américain des télécommunications conservera une participation de 10% dans cette société, qui sera connue sous le nom de Yahoo à la clôture de la transaction et continuera à être dirigée par son CEO Guru Gowrappan.



Selon les termes de l'accord, Verizon recevra 4,25 milliards de dollars en espèces, ainsi que des intérêts préférentiels pour 750 millions. La transaction est soumise à la satisfaction de certaines conditions de clôture et devrait être close au second semestre 2021.



