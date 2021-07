Verizon communications : Accord de 8.5 Mds$ avec Ericsson autour de la 5G

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce aujourd'hui un accord pluriannuel de 8.3 milliards de dollars avec Verizon. L'accord prévoit que la firme suédoise fournisse à Verizon ses solutions 5G de pointe -notamment Massive MIMO ou Ericsson Cloud RAN- afin que Verizon puisse accélérer le déploiement de son réseau 5G de nouvelle génération aux États-Unis.



' Il s'agit d'un partenariat stratégique important pour les deux sociétés et nous sommes ravis de réunir les avantages de la 5G à destination des consommateurs, des entreprises et du secteur public américains ', a réagi Niklas Heuveldop, président et directeur d'Ericsson North America.



'Avec ce nouvel accord, nous pourrons continuer à stimuler l'innovation et l'adoption généralisée de la 5G', a commenté Kyle Malady, directeur de la technologie de Verizon.



