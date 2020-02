Verallia : Quelques prises de bénéfices sur les premiers résultats annuels de Verallia depuis son introduction

(BFM Bourse) - En hausse de près de 30% depuis son arrivée sur le marché début octobre dernier, le titre Verallia subit de légères prises de bénéfices vendredi matin en réaction à la publication de résultats 2019 conformes aux attentes.

Introduit à 27 euros par action le 4 octobre dernier, le titre Verallia a touché un plus haut mercredi 12 février à 35,1 euros, soit une progression de 31,5% en quatre mois, pour des premiers pas en Bourse particulièrement convaincants. Légèrement redescendu depuis, il enregistre un léger repli de 1,2% à 34 euros vendredi à 10h30 mais prend toujours plus de 12% depuis le 1er janvier. La capitalisation du leader européen (et n°3 mondial) des emballages en verre s'établit ainsi à 4,02 milliards d'euros.

À noter que l'action Verallia s'est brusquement enfoncée de 8,4% à 3,15 euros vers 9h30, avant d'effacer tout aussi subitement la majeure partie de ses lourdes pertes matinales. "Il s’agit d’une prise de bénéfices classique après que le titre ait progressé de 30% depuis l’IPO" estime Jean-Michel Belanger, analyste financier qui suit le dossier pour Société Générale.

Cette prise de bénéfices intervient dans le sillage de la première publication annuelle du groupe depuis son introduction. Dévoilés jeudi après Bourse, les comptes 2019 de Verallia font ressortir un bénéfice net de 125 millions d'euros, en hausse de 155% sur un an, porté par une croissance dans toutes les zones géographiques et une rentabilité en hausse.

Le chiffre d'affaires a atteint 2,6 milliards d'euros, en progression de 7% par rapport à 2018, tandis que la croissance organique ressort -à périmètre et changes constants- à 9,1%, conforme à la fourchette que Verallia s'était fixée (entre 8% et 10%). En données organiques, l'activité a crû dans les trois grandes zones géographiques où le groupe est présent, et notamment de 6,5% en Europe du Sud et de l'Ouest, où Verallia réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires. Si l'Amérique latine enregistre une croissance organique impressionnante de 29,4%, celle-ci est principalement "portée par les hausses de prix de vente, en particulier en Argentine, où la politique de prix reste très dynamique dans un contexte fortement inflationniste" précise le groupe. Hors effets de changes, les revenus n'ont progressé "que" de 7,5% au Brésil, au Chili et en Argentine.

Sur l'exercice écoulé, l'Ebitda ajusté a atteint 615 millions d'euros (+13,2% par rapport à 2018), conformément à l'objectif de dépasser les 610 millions. La marge d'Ebitda atteint ainsi 23,8%, ce qui représente une amélioration de 130 points de base (+1,3%) sur un an, "dont plus de la moitié liée à la nouvelle norme comptable IFRS16" précise Verallia.

Cité dans le communiqué, le PDG de Verallia Michel Giannuzzi, juge que "l’annonce de résultats 2019 totalement en ligne avec nos prévisions marque une première étape importante dans la vie de Verallia, nouvellement coté en Bourse".

"Le groupe aborde avec confiance 2020, fort de l’ajout de nouvelles capacités sur un marché porteur, et confirme ses objectifs moyen terme annoncés lors de l’introduction en Bourse" a ajouté le dirigeant. À savoir une croissance organique comprise entre 3% et 5% sur la période 2020-2022, assortie d'un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté supérieur à 650 millions d'euros, l'objectif de Verallia étant de porter sa marge d'Ebitda ajusté à plus de 25% à horizon 2022. "Les objectifs 2020 (réaffirmés par le groupe basé à Courbevoie" sont conformes aux attentes du marché et avec les indications données lors de l'IPO" ajoute Jean-Michel Belanger.

