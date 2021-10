Verallia : Le spécialiste des emballages en verre Verallia surfe sur la désaffection du plastique

(BFM Bourse) - Le renforcement de la politique de retour aux actionnaires de Verallia séduit le marché, alors que le spécialiste des emballages en verre a par ailleurs atteint la majorité de ses objectifs financiers annoncés pour 2022 avec un an d'avance.

Alors que Verallia affichait sa "confiance raisonnable d'atteindre dès 2021 les objectifs moyen terme de 2022, réaffirmés en juillet 2020" lors de la présentation de ses derniers résultats annuels en février dernier, c'est désormais chose faite, comme l'indique le leader européen et troisième producteur mondial de l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires.

Attention toutefois, le groupe quasi-bicentenaire (créé en 1827) n'a pas atteint l'intégralité des objectifs énoncés en octobre 2019 avec un an d'avance, Verallia ayant renoncé, fin juillet dernier, à atteindre un taux de croissance organique annuel moyen (TCAM) du chiffre d’affaires consolidé compris entre 3% et 5% sur la période 2020‐2022 compte tenu notamment de l’impact négatif du Covid-19 sur les volumes de ventes en 2020. Ceux-ci sont néanmoins restés robustes lors de l'exercice écoulé, les ventes de Verallia s'étant inscrites en progression organique de 2,1% (-1,9% en données publiées) en 2020 à 2,54 milliards d'euros.

Les autres objectifs ont donc semble-t-il été atteints, dont "l'atteinte d'une marge d’Ebitda ajusté supérieure à 25% en 2022", un ratio d’endettement financier net sur Ebitda ajusté compris entre 2x et 3x ou encore la distribution d’un dividende d’un montant annuel supérieur à 40% de son résultat net consolidé, avec au minimum un montant annuel de 100 millions d'euros - Verallia a distribué 116 millions d'euros de dividendes au titre de son exercice 2020, soit 55% de son résultat net.

Substitution du plastique

Le groupe entame désormais un nouveau chapitre de son histoire, avec une "nouvelle feuille de route qui s'articule autour de quatre piliers clés" (poursuivre une croissance disciplinée, accroître l'excellence opérationnelle, investir de façon avisée pour un avenir durable et ancrer une culture entrepreneuriale forte) dévoilée ce jeudi.

"Verallia peut s’appuyer sur des opportunités de marché considérables, notamment avec la "premiumisation" et la substitution du plastique, phénomènes qui favorisent tous deux le verre, et ce dans un contexte de consolidation du marché et de demande croissante pour ce matériau" constate le PDG du groupe, Michel Giannuzzi, cité dans le communiqué. "Bénéficiant de solides positions de leader avec une base de clients large, diversifiée au sein de ses marchés et géographies clés, Verallia est idéalement positionné pour saisir ces opportunités" poursuit-il. Les nouveaux objectifs énoncés par le groupe reflètent ainsi, selon lui, "la détermination à faire de Verallia un leader mondial de son industrie".

Dans le détail, ceux-ci comprennent notamment un TCAM des revenus compris entre 4 et 6% entre 2022 et 2024, la moitié de cette progression provenant des volumes et l’autre du mix-prix, assorti d'une marge d'Ebitda ajustée de l'ordre de 28 à 30% à horizon 2024 - celle-ci a progressé de plus d'1 point en moyenne, entre 2016 (20,4%) et 2020 (24,7%). Les flux de trésorerie disponibles sont pour leur part attendus à plus de 900 millions d'euros en cumulé sur les trois exercices à venir. Verallia prévoit enfin de muscler encore sa politique de retour à l'actionnaire, avec une croissance des dividendes par action supérieure à 10% par an combinée à des rachats d'actions relutifs.

Réduction de moitié de ses émissions de C02 d'ici 2030

Verallia rappelle par ailleurs avoir dévoilé, en octobre 2020, sa "raison d'être" baptisée "Réimaginer le verre pour construire un avenir durable", définissant à cette occasion sa feuille de route ESG. Le groupe a franchi ce jeudi une nouvelle étape en se fixant des objectifs "alignés sur l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C fixé par l’initiative Science Based Targets (SBTi)". Il devra pour ce faire réduire de 46% ses émissions "Scope 1 et 2" (émissions directes et indirectes liées à l’énergie) d’ici 2030 par rapport à l'année 2019 utilisée comme référence, et maintenir ses émissions "Scope 3" (autres émissions indirectes d'une entreprise, telles que l'extraction de matériaux achetés par l'entreprise pour la réalisation du produit ou les émissions liées au transport des salariés et des clients venant acheter le produit) en dessous de 40% des émissions totales en 2030.

Ce nouveau plan stratégique reçoit un accueil favorable sur le marché parisien, où le titre Verallia affiche une progression (sa 5e consécutive) de 3,9% à 32,08 euros, un plus haut depuis mi-aout dernier - contre un prix de souscription retenu pour son introduction en Bourse de 27 euros il y a deux ans. Le groupe est ainsi valorisé près de 4 milliards d'euros

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse