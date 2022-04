Verallia : Face à l'inflation, le fabricant d'emballages en verre Verallia roi du pricing power

(BFM Bourse) - Le leader européen et le troisième producteur mondial de l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires confirme ses objectifs financiers annoncés pour 2022 après une nette accélération de ses ventes au premier trimestre. Verallia reprend des couleurs après un début d’année difficile en Bourse.

Sans surprise, les opérateurs scrutent avec attention la capacité des entreprises à composer avec un environnement inflationniste. Les derniers développements de Verallia en la matière ont su rassurer le marché, avec un titre de retour sur des plus hauts de trois mois, à la faveur d’un gain de 12% à 26 euros, vers 10h30.

Le troisième producteur mondial de l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires a confirmé ses objectifs financiers pour 2022, malgré les "conséquences directes et indirectes" du conflit ukrainien, engendrant "une volatilité élevée qui est de nature à affecter les prévisions". Pourtant, ce sont ces mêmes craintes liées au renchérissement des cours des matières premières qui avaient malmené le dossier en Bourse sur les premiers mois de 2022. Le titre avait ainsi perdu près de 40% de sa valeur jusqu’à inscrire un plus bas de 2 ans, à 19,30 euros début mars dernier.

Le roi du "pricing power"

Au premier trimestre 2022, Verallia a réalisé un chiffre d’affaires de 750 millions d’euros, contre 605 millions d’euros sur le premier trimestre 2021. Ce niveau de ventes matérialise une très forte progression en données publiées de 24%.

A taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires a fortement augmenté de 23,9% sur le premier trimestre de l’année (et de +24,1 % hors Argentine). Le verrier alimentaire français a pu répercuter une partie de l’inflation des coûts de production avec une augmentation des prix de vente supérieure à 10%, tout en enregistrant une hausse des volumes de vente proche de 10% sur le trimestre. Ce qui souligne le "pricing power" du groupe, c'est-à-dire sa capacité à imposer des augmentations de prix à ses clients sans les perdre.

Un peu plus bas dans les comptes, L'Ebitda ajusté a quant à lui aussi progressé de plus de 20% pour ressortir à 182,7 millions d'euros, pour une marge de 24,4%, en baisse de 0,7 point.

Maintien des objectifs 2022 malgré l’inflation

Le verrier confirme son cap pour 2022 dans le sillage de ce premier trimestre très dynamique. Le groupe table toujours sur une progression de son chiffre d’affaires supérieure à 10% en 2022, grâce à "la forte hausse des volumes dans un marché porteur et la progression importante des prix de vente."

Verallia confirme également son objectif d’Ebitda ajusté supérieur à 700 millions d’euros, en dépit d’une "hausse significative de ses coûts de production, à laquelle l’énergie contribue largement dans l’environnement actuel d’accélération de l’inflation constatée par le groupe depuis le second semestre 2021". Dans ce climat très inflationniste, Verallia "continuera à ajuster ses prix de vente afin de refléter la pression venant de l’inflation des coûts".

La feuille de route à moyen terme confirmée

Dans ce contexte particulier, Verallia confirme également les objectifs ambitieux tant financiers qu’environnementaux annoncés lors de sa journée investisseurs du 7 octobre 2021.

Dans le détail, ceux-ci comprennent notamment un taux de croissance annuel moyen des revenus compris entre 4 et 6% entre 2022 et 2024, la moitié de cette progression provenant des volumes et l’autre du mix-prix, assorti d'une marge d'Ebitda ajustée de l'ordre de 28 à 30% à horizon 2024 - celle-ci a progressé de plus d'1 point en moyenne par an entre 2016 (20,4%) et 2020 (24,7%).

Les flux de trésorerie disponibles sont pour leur part attendus à plus de 900 millions d'euros en cumulé sur les trois exercices à venir. Verallia prévoit enfin de muscler encore sa politique de retour à l'actionnaire, avec une croissance des dividendes par action supérieure à 10% par an combinée à des rachats d'actions relutifs.

Sabrina Sadgui

©2022 BFM Bourse